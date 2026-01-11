立憲民主党の野田佳彦代表（68）が11日、自身のXを更新。高市早苗首相（64）が衆院解散を検討しているとの報道を受け、受け止めをつづった。 【写真】“自民党にレッドカード”本当に突き付けた 野田氏は「衆院解散について、報道が相次いでいます」と報道に触れ「自民党に代わる中道政権を作る目標を掲げている私たちは、仮に解散になれば、堂々と受けて立ち、党一丸となって、私たちの考え方を訴えて行きます」と決