器と暮らし市プロジェクトは、東海三県の陶磁器の魅力を伝えるイベント「器と暮らし市 vol.2」を、国営昭和記念公園にて2026年2月14日(土)・15日(日)に開催します。過去最大規模となる200ブース超が出店し、日常を彩る器や道具、花々が集う2日間。 器と暮らし市プロジェクト「器と暮らし市 vol.2」 開催日：2026年2月14日(土)〜2月15日(日)時間：10：00〜16：00（※雨天決行、荒天中止）会場：国営昭和記念公園 み