あす12日の「成人の日」を前に、磐田市では11日「二十歳の集い」が開催されおよそ1300人が参加しました。2026年、静岡県内で「二十歳の集い」の対象者は32、941人と去年よりも761人少なくなっています。今年度、市制20周年を迎えた磐田市では磐田市民文化会館で、二十歳の集いが開催されました。式典では草地博昭市長が「これからの人生の中で新しいスタートラインを作り、自分らしい人生を歩んで下さい」と祝辞を述べ、さら