「シルクカップ・Ｇ１」（１１日、伊勢崎）青山周平（４１）＝伊勢崎＝が、４日目１２Ｒの準決勝戦を快勝し、大会７年連続優出で、同一Ｇ１記録更新の６連覇へリーチをかけた。同一Ｇ１連覇記録は青山の５回が最多で、続く４連覇は浜松ゴールデンレースの浦田信輔（飯塚）と中村雅人（川口）だけ。６連覇達成なら風前絶後の偉業となる。「動きはいいですね。もうちょっと欲しいので下周りをやってメタルを交換します。６連覇