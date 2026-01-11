王座の防衛に成功した人気日本人女子レスラーのユーモアあふれる投稿が話題に。歓喜の報告に多くのファンが反応している。【画像】日本人美女、ベルトを枕に“すっぴん”おやすみショットWWE女子スーパースターのジュリアが10日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「えっと、アレクサ・ブリスに勝ったよ」と、自身が持つWWE女子US王座のタイトル防衛をお茶目な写真とともに報告した。日本時間の同日に行われたWWE「SMACKDOWN