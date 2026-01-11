日本航空（JAL）は、JALマイレージバンク会員を対象に、「Amazonギフトカード特典 交換レートアップキャンペーン」を2025年12月1日から1月31日まで実施している。通常、Amazonギフトカード特典では10,000マイルを8,000円相当のAmazonギフトカードに交換できるが、キャンペーン期間中は10,000マイルを10,000円相当に引き上げる。特典の交換単位は1回につき10,000マイルで、交換回数に上限はない。Amazonギフトカードの有効期限は引