各地で強風注意報と乾燥注意報が出る中、神奈川県と群馬県で山火事が相次いでいます。11日午前10時すぎ、神奈川県秦野市の塔ノ岳への登山ルートにある山小屋「堀山の家」で火事が発生しました。山小屋が全焼したあと火は山林に延焼し、少なくとも3000平方メートルが焼失しています。鎮火のメドは立っておらず、11日は日没のため消火活動を終了し、12日朝、再開するということです。また、群馬県桐生市の山の中でも11日昼前、火事が