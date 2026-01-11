「バスケットボール・皇后杯全日本選手権、ＥＮＥＯＳ７６−６２デンソー」（１１日、国立代々木競技場）決勝が行われ、ＥＮＥＯＳがデンソーを下し、３大会ぶり史上最多を更新する２８度目の優勝を飾った。今季限りでの現役引退を表明している元日本代表ＰＧ宮崎早織（３０）も巧みなゲームメイクで貢献し、１６得点７アシストで最後の皇后杯で有終の美を飾った。試合はＥＮＥＯＳが終始リードを保ちながら試合を進めたが、