「これまで5作品ほど大河ドラマに出演させていただいて、作品の真ん中に立っている先輩の背中は、本当にカッコいいなと思っていました。いつか自分も、という憧れはありましたが、いろんなお仕事をしていると、大河ドラマの主役がどれだけ遠いものなのかを痛感させられました。今回、主人公のオファーをいただいたときに、片隅にあった夢が突如、目の前に現れたような気持ちになり、本当に驚きました」【写真】大河でも共演の吉岡