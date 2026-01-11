「大相撲初場所・初日」（１１日、両国国技館）上位陣安泰の初日となった。先場所途中休場の横綱大の里は前頭筆頭一山本に圧力をかけ、危なげなく押し出し。結びの横綱豊昇龍は小結若元春を寄り倒して白星スタートとなった。大関琴桜は前頭筆頭義ノ富士を送り出し。新大関の安青錦は一気の攻めで宇良を寄り倒した。関脇霧島も同二枚目若隆景を押し出しで破り、関脇高安も同三枚目隆の勝を押し倒した。