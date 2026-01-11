◆バスケットボール女子皇后杯全日本選手権最終日（１１日、東京・代々木第一体育館）決勝が行われ、ＥＮＥＯＳが７６―６２でデンソーを下し、３大会ぶり２８度目の優勝を飾った。ＥＮＥＯＳは馬瓜エブリン、梅沢カディシャ樹奈、八木悠香、宮崎早織、星杏璃が、デンソーは川井麻衣、高田真希、アニマム・ジャックダニエル、藪未奈海、笠置晴菜が先発した。今季限りでの引退を表明している宮崎がレイアップシュートで先制