◆ラグビー全国大学選手権決勝明大２２―１０早大（１１日、ＭＵＦＧ国立）早大はライバルの明大に屈し、６季ぶりの日本一を逃した。日本代表ＦＢ矢崎由高は前半２８分、ハイボールの競り合いで相手選手と接触したプレーが、危険なプレーと判断され、シンビン（１０分間の一時的退場）になった。後半は持ち味のランで攻め込むシーンもあったが、チームを勝利に導くことはできなかった。試合後は「自分のプレー選択だったり