１０日、サミア氏（右）と握手を交わす王毅氏。（ダルエスサラーム＝新華社記者／劉瓊）【新華社ダルエスサラーム1月11日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は10日、タンザニアの首都ダルエスサラームで同国のサミア大統領と会談した。