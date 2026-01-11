日本海側では雪や風が強まり、冬の嵐となっています。大雪や暴風は12日も続く見込みで、交通障害などに警戒が必要です。強い冬型の気圧配置の影響で、北日本から西日本の日本海側を中心に12日昼前にかけて、広い範囲で大雪となる見込みです。この後、さらに雪が強まり、予想降雪量は東北で80cm、北陸と東海で70cmとなっていて、積雪が急激に増える恐れがあります。また、引き続き広い範囲で非常に強い風が吹いていて、最大瞬間風速