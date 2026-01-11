お笑いコンビ・野性爆弾のくっきー！が10日、大阪・なんばのLaugh & Peace Art Galleryで開催されている『Laugh in Kyoai 京藍の中で笑う 京藍染師 松崎陸 個展（※崎＝たつさき）』の取材会に出席した。【写真】伝統×個性が融合…野性爆弾・くっきー！&松崎陸氏の合作アート同展では、大正時代に滅びた京藍を復活させるなど藍染技法を探究する染師の松崎氏と、くっきー！による「京藍×奇笑」をテーマにした合作が披