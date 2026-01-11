◆第44回全国都道府県対抗女子駅伝（11日、京都市・たけびしスタジアム京都発着、9区間42・195キロ）福岡は20位に終わり5大会連続入賞を逃したが、7区の佐々木玲奈（筑紫女学園高）が12分50秒で区間4位の好走を見せた。【各区間の上位成績＆区間賞はこちら】24位でたすきを受けると、下りが続くコースを一気に駆け抜けて三つ順位を上げた。「今日の気象を考えると、想定より良い走りとなった。区間4位はうれしい」。昨年12月