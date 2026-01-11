ソフトバンクの育成ドラフト1位ルーキー、池田栞太捕手（18）が、新潟・関根学園高の先輩に当たる西武の滝澤夏央内野手（22）を目標に、支配下入りを目指す。母親同士が同級生で、小学時代から交流がある2人。昨年12月には同校でキャッチボールをした。「1軍選手なのでやっぱり再現性があった」と池田。食事にも行き「おまえならやれる。期待しているぞ」とエールを送られた。185センチ、92キロと恵まれた体格の強肩捕手。7