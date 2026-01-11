「みてきたよん!でかーー!!!!」シンガー・ソングライターで女優の藤原さくら(29)=福岡県出身=が巨大な自分と自撮りしたショットが注目を集めている。「みてきたよん!でかーー!!!!」と投稿し、掲出場所は「渋谷駅ハチ公のすぐ下A8出口にて11日まで」と説明し、渋谷駅地下道に登場した2月23日に開催される「藤原さくら10th Anniversary武道館大音楽会」の看板を紹介。自身の5倍ほどの大きさでほほ笑む写真の下で笑顔を見せている