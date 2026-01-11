◆第44回全国都道府県対抗女子駅伝（11日、京都市・たけびしスタジアム京都発着、9区間42・195キロ）佐賀は32位でたすきを受けた3区の中野実桜（武雄中3年）が8人抜きで順位を上げた。【各区間の上位成績＆区間賞はこちら】区間トップと8秒差の9分28秒で区間3位。「目標にしていたタイムより速く走れたので驚いています」と笑顔で振り返った。卒業後は強豪校への進学を希望、全国高校駅伝で都大路を目指す。チームは昨年