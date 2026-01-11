◆第44回全国都道府県対抗女子駅伝（11日、京都市・たけびしスタジアム京都発着、9区間42・195キロ）18位の長崎は実業団ランナー2人が序盤に意地を見せた。【各区間の上位成績＆区間賞はこちら】1区の森智香子（積水化学）は「去年は出遅れてチームに迷惑をかけてしまった。今年は粘ることができた」と上位集団で粘り、7位。2区の井手彩乃（資生堂）も、1500メートルや5000メートルの日本記録保持者で14人抜きした兵庫・田