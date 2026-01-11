福岡市・天神で70年にわたり、家電を販売してきた「ベスト電器福岡本店」が2月15日で閉店する。入居するビル（地上12階、地下3階）の再開発計画が進んでおり、店舗は今春、別の場所で移転オープンする予定。移転先は公表されていない。