気象台は、午後6時11分に、暴風雪警報を留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻、初山別村、遠別町、天塩町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻などに発表 11日18:11時点留萌地方では、12日未明から暴風雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■旭川市□なだれ注意報12日にかけて注意■留萌市□暴風雪警報【発表】12日未明か