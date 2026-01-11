山梨県東部の上野原市の山林火災は発生から4日目となるきょうも延焼が続き、ヘリコプターなどによる消火活動が行われました。これまでにおよそ50ヘクタールが焼け鎮圧のめどはたっていません。消防によりますと、今回の火災は、中腹にある登山道の休憩スペースの周辺が火元で、火の不始末などで出火した可能性があるとみられています。