元TBSでフリーアナウンサーの山本里菜（31）が11日までに自身のインスタグラムを更新。人気アナの結婚を祝った。山本アナは「Happy Wedding結婚おめでとう」とし昨年12月に結婚を発表したフジテレビの杉原千尋アナと顔を寄せ合った2ショットを披露。「幸せそうなお顔見て私まで幸せな気持ちになったよ！えへへへへ」と祝福し「#結婚祝い#おめでとう#幸せ」とハッシュタグを添えた。フォロワーからは「ステキな笑顔」