■第92回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会決勝（11日、国立代々木競技場 第一体育館）バスケットボール日本一をかけた全日本選手権の決勝が11日に行われ、ENEOSサンフラワーズが76ー62でデンソーアイリスを破り3年ぶり史上最多28度目の優勝を果たした。史上最多27度の優勝を誇るENEOSサンフラワーズと2年ぶり2度目の優勝を狙うデンソーアイリスが対戦、デンソーが優勝した2023年と同じ決勝のカードとなった。女王奪還へE