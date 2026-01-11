北海道日高町の飲食店で壁の中に女性の遺体が遺棄された事件で、道警は11日、司法解剖の結果、死因は頸部圧迫による窒息だったと発表した。ロープのようなものが凶器とみられる。店を経営する松倉俊彦容疑者（49）＝同町、死体遺棄容疑で逮捕＝の知人の20代女性が行方不明で、道警は遺体はこの女性とみて、殺人の疑いも視野に入れ慎重に捜査を進める。道警によると、遺体は死後10日ほどで、首が絞められた痕以外に目立った外傷