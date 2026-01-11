元日本ハムで現在は球団職員として活躍する谷口雄也氏(33)が11日、自身のインスタグラムを更新。第1子男児誕生を報告した。妻はモデル・タレントの椿梨央。谷口氏は「家族が増えました」と書き出し、「年始早々に息子が誕生しました」と報告。「出産当日、思い描くお産とはなりませんでしたが私たちにとって不安な状況になったにも関わらず病院の先生方、看護師さん方のサポートのおかげで元気に産声を上げて我が子が誕生。