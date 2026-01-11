将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」が1月11日、静岡県掛川市の「掛川城 二の丸茶室」で第1局1日目の対局を行い、永瀬九段が69手目を封じて指し掛けとした。あす1月12日午前9時頃に封じ手を開封し、対局が再開される。【映像】藤井王将がおやつに選んだ「変わったモンブラン」防衛5連覇を目指す藤井王将に、タイトル奪