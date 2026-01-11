【モデルプレス＝2026/01/11】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル／以下、ミセス）が1月12日にフェーズ3最初の新曲としてリリースする楽曲「lulu.」。この度、同曲が1月16日より放送開始となるTVアニメ「葬送のフリーレン」（毎週金曜よる11時／日本テレビ系全国30局ネット）の第2期オープニングテーマであることが発表された。【写真】ミセス、高さ20m“バベルの塔”出現の圧巻演出◆ミセス「葬送のフリーレ