女優の天海祐希が１１日、大阪市内で主演映画「緊急取調室ＴＨＥＦＩＮＡＬ」（常廣丈太監督）大感謝ツアー！ｉｎ大阪の舞台あいさつに共演の田中哲司、小日向文世と出席した。天海が緊急事案対応取調班（通称・キントリ）の取調官を演じるテレ朝系ドラマの集大成となる劇場版。熱狂的な大阪のファンに大歓声と大きな拍手で出迎えられた天海は「天海やで。どうやった？おもろかったやろ？面白くなってきたやろ？」と