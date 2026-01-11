◆ラグビー全国大学選手権決勝明大２２―１０早大（１１日、ＭＵＦＧ国立）明大がライバル早大を退け、７季ぶり１４回目の日本一に輝いた。０―３の前半１９分に逆転のトライを挙げたプロップ田代大介（３年）は、ＣＴＢ平翔太主将（４年）からパスを受け、ボールをグラウンディングしながら体を１回転させる華麗な身のこなしを披露。「柔道の血がちょっと騒いじゃいました」と照れた。実は３歳から始めた柔道で中３時は「