■これまでのあらすじハンドメイドでもっと稼ぐために、ママ友の子どもたちの写真をSNSに載せてしまった真希子。ママ友たちから「承認欲求のために他人を使わないで」と猛反発を食らうが、真希子はなぜ悪者にされるのかがわからない。家に帰れば夫が「どういうつもりだ」と怖い顔で待っていて…。幼稚園の保護者とのトラブルについて、夫に電話があったそうです。詳細を聞いた夫は激怒して、私を待っていました。みんな最初は褒め