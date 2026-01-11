けさ、高岡市で火事があり少なくとも5棟に燃え広がったとみられます。この火事によるけが人はいませんでした。警察と消防によりますと、きょう午前8時50分ごろ、高岡市片原横町で「建物から煙が出ている」と付近を通りかかった人から消防に通報がありました。消防車20台が出て消火に当たり、火はおよそ6時間半後の午後3時すぎに消し止められました。この火事で、少なくとも5棟が焼けたとみられます。また女性1人が搬送されましたが