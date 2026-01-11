成人の日を前に、きょう富山市の山田地域で「はたちの集い」が開かれ、東京オリンピック スケートボード女子で、銅メダルを獲得した中山楓奈選手も出席しました。富山市の山田地域では、雪が降る中の式典となりました。今年度はたちを迎える12人が、晴れ着やスーツ姿で出席しました。式では、新成人を代表して若林優奈さんが「これまで支えてもらった人への感謝の気持ちを忘れず、一歩一歩成長していけるよう努