富山県内はきょう、雪が強まっているところがあり、国道8号と北陸自動車道は、集中除雪作業のため一部が通行止めとなっています。今夜の県内は雪が降り続き、山間部を中心に雪の量が多くなりそうです。暴風雪警報は解除されましたが、県東部の海沿い、滑川市・魚津市・黒部市・入善町・朝日町に波浪警報が出されています。あすの午後6時までの24時間に予想される降雪量は、いずれも多いところで平野部で40センチ、山間部で60センチ