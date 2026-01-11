大相撲初場所初日（１１日・両国国技館）――横綱、大関安泰の初日。新大関の安青錦は宇良を寄り倒し、初日を白星で飾った。横綱豊昇龍は小結若元春を寄り倒し、休場明けの横綱大の里は一山本を落ち着いて押し出した。大関琴桜は義ノ富士を送り出し、白星スタート。関脇霧島は若隆景に押しで快勝した。関脇高安は隆の勝を押し倒し白星発進。小結王鵬は伯乃富士に上手投げで敗れた。