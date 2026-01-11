ルームウェアブランド「gelato pique（ジェラートピケ）」は、2026年1月1日から最大30％オフの「WINTER SALE」を開催中です。8日にはセールアイテムが追加されました。今すぐ使える冬向けアイテムもセール対象になっています。オンラインストアで買える、編集部のおすすめアイテムを紹介します。スヌーピーコラボにホリデーコレクションも【PEANUTS】【UNISEX】オリジナルアート ジャガードパーカジェラートピケの代名詞といえる、