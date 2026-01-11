北海道のチョコレートメーカー「ロイズコンフェクト」は、2026年1月7日から、ロイズ公式オンラインショップで「早期割引キャンペーン」を開催しています。公式オンラインストアでの注文がお得バレンタインデー時期よりも早めの注文、発送でお得になるキャンペーンです。期間中、発送先1件につき、商品を7500円以上（送料、手数料別）購入すると、商品代金から最大10％オフになります。期間中、何度でも利用可能です。注文方法、注