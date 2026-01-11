生存率は治療効果や予後を理解するうえで重要な指標ですが、統計データは過去の治療成績に基づいており、現在の治療ではさらなる改善が期待できる点に留意が必要です。乳がんの5年生存率は早期発見により大きく向上しており、ステージ1では90％を超える高い数値が報告されています。本章では、ステージ別の5年生存率の実態と、生存率に影響を与えるさまざまな因子について解説します。 監修医師：尾崎 章彦（