ブンデスリーガの後半戦が幕を開けた。ここでは同リーグに所属する日本人選手の出場時間、役割、チームへの貢献や活躍度をチェックし、前半戦のパフォーマンスを総括する。ドイツメディア式に、最高点を１、最低点を６で採点してみたい。―――◆―――◆―――町野修斗（ボルシアMG／FW）公式戦16試合（753分）出場３ゴール・０アシスト採点５キャプテンでエースのドイツ代表FWティム・クラインディーンストが負傷で長期離脱