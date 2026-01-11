阪神・淡路大震災から３１年になるのを前に、阪神高速道路は震災で被害を受けた橋脚などを保管する保管庫を特別公開しました。コンクリート製の橋脚が大きくひび割れています。神戸市東灘区にある阪神高速の「震災資料保管庫」では、阪神・淡路大震災で被害を受けた道路の柱など構造物３４点を展示しています。通常は事前予約が必要ですが、今月１７日で震災３１年を迎えるのに合わせて１１日、予約なしで見学できる特別公開