近畿地方は１２日午前中にかけて北部を中心に大雪が予想されていて、気象台が注意を呼びかけています。近畿地方の上空に強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まっています。１１日午前中から近畿北部を中心に雪が降り始め、京都府舞鶴市では１２日の「成人の日」を前に、雪が降る中２０歳の集いが行われました。「天気（晴れ）がよかったけど楽しみます」また、兵庫県豊岡市では住民らが雪かきに追われました。「朝