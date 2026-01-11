この記事をまとめると ■モデリスタは「五感に響く機能」をテーマに東京オートサロン2026にブース出展した ■「ジオメトリカル・オーガニック」というデザイン言語で2台のコンセプトモデルを展示 ■内装の素材や香りに加えてギャラリー展示といった五感体験ができるカスタムを表現した モデリスタが提案するのは見るだけではなく感じるカスタム トヨタ カスタマイジング&ディベロップメントが展開するモデリスタは、東京オー