「全日本王座決定戦・Ｇ１」（１２日開幕、芦屋）現行エンジンは昨年の４月から使用。エース格との評判が高いのは９号機。それを手にしたのが吉田裕平（２９）＝愛知・１１７期・Ａ１＝だ。２連対率は４９％とナンバー１の実績エンジン。今節から新ペラに交換となっただけに調整の必要はあるが、「エンジンにはパワーを感じる。エンジンは間違いなくいいと思うので自信を持って調整できる」と相棒を信頼して調整を進める構え