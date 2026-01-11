赤くて甘いトウモロコシ「大和ルージュ」黄緑色の皮の中に、ぎっしりと詰まった赤い実―。奈良県天理市の種苗メーカー「大和農園」が赤くて甘いトウモロコシ「大和ルージュ」を開発した。販売開始前から交流サイト（SNS）で発信を続け、生産者は全国に。大阪・関西万博では、販売されるスイーツの材料として使われた。商品開発部の金子久美さん（48）は「色の珍しさが、生産者や消費者の注目を集めている」と話す。（共同通信＝