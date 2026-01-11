「全日本王座決定戦・Ｇ１」（１２日開幕、芦屋）当大会でのＶ４を含め、芦屋ではＧ１戦で６勝という抜群の実績を残す峰竜太（４０）＝佐賀・９５期・Ａ１＝が早くも好感触だ。「伸び寄りで足はいい。みんなにもいいと言われた。ペラは叩いたけどエンジンの素性は良さそう」と怪気炎を上げる。初日はＷドリーム第１弾となる１２Ｒ「全日本王座ドリーム」の４号艇で登場。前検の感触が本物なら一撃も十分。大会５回目のＶへ初