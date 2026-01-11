クラブ創設20周年を迎えたサッカーJ3のツエーゲン金沢が、節目となるシーズンに向けて、出陣式を行いました。2006年に創設されたツエーゲン金沢は、今年で20年の節目を迎えます。金沢市内で開かれた出陣式には、多くのファンやサポーターが集まり、選手に力強い声援を送りました。今シーズンのスローガンは、「感謝を形に」スタジアムにオフィシャルグルメショップを開設したり、