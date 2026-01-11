ことしの漁の始まりを告げる起舟祭と大漁祈願祭が輪島市の港町で行われました。輪島の漁師たちの1年の始まりとなる起舟祭と大漁祈願祭。地震や豪雨で地元の奥津比竎神社が倒壊した輪島市海士町では自治会館に設置された仮の拝殿で氏子や漁師たちが豊漁や海上での安全などを祈願しました。漁師によりますと輪島港では地震の影響で例年の7割程度しか水揚げできない状態が続いているということで港の早期復興もあわせて祈ってい