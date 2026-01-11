Photo: はらいさん 2023年10月22日の記事を編集して再掲載しています。腰と首がだいぶラクになりました。デスクワークがメインの人にとって快適な椅子は欠かせないモノですが、お手頃価格かつ座り心地の良い椅子を探し求めた結果、IKEA（イケア）のゲーミングチェアに辿り着きました。デスクチェアを買い替えようと思ったきっかけ筆者は2022年に電動昇降デスクを購入したのですが、現在は座