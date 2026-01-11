金沢市で消防の出初式が行われ、参加した職員や団員らが防火への決意を新たにしていました。金沢城公園で行われた出初式には、金沢市消防局や市内52の消防分団から約1300人が参加しました。11日はあいにくの空模様で恒例の「加賀鳶はしご登り」の披露は中止となりましたが、もうひとつの見せ場となる一斉放水では、下帯姿の団員たちが力強く火消しの心意気を見せ、詰めかけた3000人の観衆から拍手が送られていました。寒空のもと団